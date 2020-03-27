"Я самоизолируюсь". Борис Джонсон рассказал, что заболел коронавирусом
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У премьер-министра Великобритании обнаружен коронавирус. Он заявил об этом сам.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал первым из мировых лидеров, у которого обнаружили Covid-19. О том, что он заболел, Джонсон рассказал в своем "Твиттере".

Теперь он работает из дома. Умеренные симптомы, по словам премьера, появились у него недавно: непрекращающийся кашель и температура. Борису Джонсону 55 лет.

Ранее положительный тест на коронавирус сдал 62-летний князь Монако Альбер II.

  • 27 марта 2020
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