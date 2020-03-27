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Новый спецвыпуск подкаста "Что это было?" - про то, как наша коллега Маша Корниенко провела две недели в самоизоляции. Маша вернулась из Флоренции в Москву 9 марта - за день до того, как во всей Италии ввели карантин. Когда мы в редакции поняли, что Маше предстоит 14 дней провести дома, мы попросили ее вести аудиодневник и записывать все, что с ней происходит.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.