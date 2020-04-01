Подкаст "Командировка в Донецк". Эпизод 7. Выгорание
Конфликт на востоке Украины заморожен благодаря подписанию так называемых Вторых минских соглашений. Журналисты постепенно уезжают из зоны военных действий. Но возвращение к мирной жизни превращается для многих в настоящее испытание. В ежедневную борьбу с навязчивыми воспоминаниями, вспышками гнева, замкнутостью, дезориентацией и депрессией. Что делать, если ты покинул зону конфликта, а вот война тебя не покидает? В финальном эпизоде подкаста его ведущий Виктор Нехезин и продюсер Сева Бойко сравнивают свой личный опыт возвращения к мирной жизни с опытом героев "Командировки в Донецк".
Русская служба Би-би-си представляет финальный, седьмой эпизод подкаст-сериала о войне в Донбассе "Командировка в Донецк". Это подкаст о войне в Донбассе. И о том, как она повлияла на журналистов, которые ее освещали.
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1 апреля 2020