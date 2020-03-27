Коронабургер. Из чего он сделан
Media playback is unsupported on your device
Видео

Коронабургер. Из чего он сделан

В одной из вьетнамских пиццерий новое специальное блюдо - коронабургер. Так заведение хочет привлечь внимание клиентов, которых становится все меньше.

Владелец пиццерии потратил целый день, чтобы найти ингредиенты, которые по форме и цвету могут напоминать вирус. В итоге выбор пал на измельченный зеленый чай и овощной сок.

За первый день пиццерии удалось продать 50 бургеров.

"Отправим огнеметы". Как политики уговаривают граждан сидеть дома

  • 27 марта 2020
Go to next video: Волонтеры в США шьют медицинские маски