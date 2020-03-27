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Коронабургер. Из чего он сделан
В одной из вьетнамских пиццерий новое специальное блюдо - коронабургер. Так заведение хочет привлечь внимание клиентов, которых становится все меньше.
Владелец пиццерии потратил целый день, чтобы найти ингредиенты, которые по форме и цвету могут напоминать вирус. В итоге выбор пал на измельченный зеленый чай и овощной сок.
За первый день пиццерии удалось продать 50 бургеров.
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27 марта 2020
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