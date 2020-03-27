Овации медработникам в Великобритании
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Овации медработникам в Великобритании

По всей Британии люди аплодисментами поблагодарили медицинских работников за борьбу с коронавирусом.

Были подсвечены "Лондонский глаз" и Биг-Бен.

В акции поучаствовали также маленькие принцы.

  • 27 марта 2020
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