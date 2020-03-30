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Стюардесса отмененного из-за коронавируса рейса расплакалась, прощаясь с пассажирами
Стюардесса авиакомпании Virgin Australia не смогла сдержать слез, зачитывая прощальное сообщение пассажирам на рейсе, приземлившемся в аэропорту Данидин в Новой Зеландии.
Из-за пандемии COVID-19 Virgin Australia, как и большинство других авиакомпаний мира, терпит убытки, сокращает рейсы и массово отправляет сотрудников в отпуск.
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30 марта 2020
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