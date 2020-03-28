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"Мы сейчас гуляем, но как-то не по себе". Что думают москвичи о неделе каникул из-за коронавируса?
Президент России Владимир Путин в среду объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, при этом зарплату сотрудникам должны сохранить. На фоне общей неопределенности в условиях пандемии россияне восприняли эту новость по-разному. Би-би-си спросила москвичей, будут ли у них длинные выходные и чем они займутся?
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28 марта 2020
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