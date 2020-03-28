Как Лондон закрыли на карантин за неделю. Видеоблог
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Как Лондон закрыли на карантин за неделю. Видеоблог нашего корреспондента

Жизнь в Лондоне изменилась до неузнаваемости буквально за неделю. В стране введены самые строгие в мирное время ограничения на личные свободы за современную историю Великобритании.

Корреспондент Би-би-си Бен Тавенер записывает видеоблог, в котором рассказывает, как меняются жизнь и настроения людей в британской столице.

  • 28 марта 2020
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