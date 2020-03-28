Коронавирус: опасение за лагеря беженцев в Сирии
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В сирийских лагерях беженцев готовятся к коронавирусу

В сирийском Идлибе пока не зарегистрировано случаев коронавируса, но больницы в этом пострадавшем от войны регионе и без того работают на пределе.

Особые опасения вызывают лагеря беженцев на границе с Сирией. ООН и гуманитарные организации предупреждают, что без медикаментов в лагерях на северо-западе Сирии может погибнуть до 100 тыс. беженцев.

  • 28 марта 2020
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