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"Зачем сидеть дома, когда можно побухать?": москвичи прощаются с барами
Ограничения вводятся с 28 марта по 5 апреля, и затрагивают следующую неделю, которая по распоряжению президента Владимира Путина объявлена выходной. Такие меры принимаются в связи с эпидемией коронавируса.
При этом кафе и рестораны смогут доставлять на дом заказы, сделанные через интернет.
Русская служба Би-би-си отправилась в несколько московских баров и поговорила с их работниками и гостями.
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28 марта 2020
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