Как я болела коронавирусом в Британии. Рассказ пациентки из Беларуси
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Коронавирус: рассказ пациентки из Беларуси о том, как она болела в Британии

Когда у жительницы Лондона и уроженки Беларуси Евгении Тайлер появились кашель и насморк, она встревожилась и позвонила в медицинскую справочную службу. Ее успокоили, что это, скорее всего, обычная простуда.

Через неделю Евгения стала задыхаться и ее парень отвез ее в больницу. Взглянув на снимок легких, врач тут же поставил диагноз – коронавирус.

Евгения рассказала Русской службе Би-би-си о том, как коронавирус проявился у нее и как ее лечили в одной из лондонских больниц.

Примечание редакции:со списком симптомов коронавируса можно ознакомиться на сайтах ВОЗ и Роспотребнадзора. Описанные симптомы и методы лечения индивидуальны и не должны применяться как рекомендация к действию.

  • 29 марта 2020
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