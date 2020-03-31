Как выглядит Москва до и после введения карантина
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Как выглядит Москва - до и после введения карантина

30 марта в Москве начал действовать режим полной самоизоляции. Это значит, что теперь люди могут выходить из дома только по веским причинам.

Русская служба Би-би-си сравнила, как изменились виды города до и после введения жестких мер борьбы с эпидемией коронавируса.

  • 31 марта 2020
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