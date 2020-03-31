"Футбол важнее": белорусские фанаты не боятся коронавируса?

"Я не могла дышать". Рассказ пациентки о том, как она болела Covid-19 в Британии

34-летняя уроженка Беларуси Евгения Тайлер рассказала Би-би-си о том, как у нее появились симптомы коронавируса, как она попала в больницу и как пошла по поправку.