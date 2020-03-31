"Футбол важнее": белорусские фанаты не боятся коронавируса?
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"Футбол важнее": белорусские фанаты не боятся коронавируса?

Беларусь - единственная страна в Европе, где играют в футбол и хоккей во время пандемии коронавируса, а зрители ходят на матчи. Зарубежные телеканалы покупают права на трансляции чемпионата Беларуси, резко растет объем ставок.

Тем временем в Италии, власти признали футбольный матч 1/8 финала Лиги чемпионов в Бергамо одной из причин масштабного распространения вируса.

В Беларуси, по последним данным Минздрава от 30 марта, выявлено 152 случая заражения. Русская служба Би-би-си спросила зрителей матча ФК "Минск" - ФК "Динамо Минск", не боятся ли они коронавируса.

  • 31 марта 2020
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