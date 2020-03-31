Покупки в панике: почему мы все делаем это?
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Из-за коронавируса в магазинах сметали с полок туалетную бумагу. Почему люди скупают товары?

Во время пандемии коронавируса люди стали панически скупать яйца, гречку, туалетную бумагу и другие товары, оставляя полки магазинов пустыми. Через некоторое время это прекратилось.

Мы спросили у психологов, почему мы все себя так ведем во время паники и почему таких покупок не надо стыдиться.

  • 31 марта 2020
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