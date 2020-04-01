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Карантин в поле: как защитник природы защищает свою семью
Профессор Джулиан Бэйлисс живет в фургончике в поле, потому что не хочет заразить свою семью коронавирусом. Таким образом он самоизолировался от своих близких. Его маленькая дочь до сих пор уверена, что папа в Африке.
Эколог недавно вернулся из командировки в Эфиопию, он опасается, что там мог заразиться коронавирусом. После приезда домой в Северный Уэльс, он решил не возвращаться к семье, а провести две недели карантина в поле неподалеку.
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1 апреля 2020
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