Как пережить карантин в поле?
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Карантин в поле: как защитник природы защищает свою семью

Профессор Джулиан Бэйлисс живет в фургончике в поле, потому что не хочет заразить свою семью коронавирусом. Таким образом он самоизолировался от своих близких. Его маленькая дочь до сих пор уверена, что папа в Африке.

Эколог недавно вернулся из командировки в Эфиопию, он опасается, что там мог заразиться коронавирусом. После приезда домой в Северный Уэльс, он решил не возвращаться к семье, а провести две недели карантина в поле неподалеку.

  • 1 апреля 2020
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