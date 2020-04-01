"Я не боюсь коронавируса". Как и почему пенсионер из Киева занимается спортом во время пандемии
Киевлянин Олесь Срибный, в прошлом режиссер-постановщик и профессиональный спортсмен, регулярно выходит из дома поупражняться на спортивных тренажерах и поплавать голышом в Днепре. Все это в разгар пандемии коронавируса. Врачи и власти многих стран рекомендуют пожилым людям с максимальной строгостью соблюдать правила самоизоляции и не подвергать себя лишний раз опасности заразиться COVID-19.
66-летний Срибный говорит, что не боится вируса, и надеется, что здоровый образ жизни поможет ему защититься от болезни. При этом пенсионер не рекомендует следовать своему примеру людям без подготовки.
По состоянию на 31 марта, на Украине, где введен режим чрезвычайной ситуации, вирусом COVID-19 заразились более 550 человек, 13 умерли.
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1 апреля 2020