Ультраортодоксы против коронавируса
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Ультраортодоксы против коронавируса

В Израиле вирус быстрее всего распространяется в ортодоксальных общинах. Там нет телевидения, интернета и доверия властям.

По информации минздрава Израиля, около 30% заболевших коронавирусом были инфицированы в синагогах и иешивах - религиозных учебных заведениях.

Около половины госпитализированных с коронавирусом - ортодоксы. Хотя они составляют только 12% всего населения страны.

На 1 апреля в стране зафиксировано около 6000 случаев заболевания коронавирусом.

“Потребовалось некоторое время, прежде чем ортодоксальное сообщество и раввины смогли осознать всю опасность положения” – рассказывает Янки Фарбер, репортер ортодоксального издания.

Как полиция и армия борются с теми, кто отказывается соблюдать карантин по религиозным соображениям - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 1 апреля 2020
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