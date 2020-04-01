Ультраортодоксы против коронавируса
В Израиле вирус быстрее всего распространяется в ортодоксальных общинах. Там нет телевидения, интернета и доверия властям.
По информации минздрава Израиля, около 30% заболевших коронавирусом были инфицированы в синагогах и иешивах - религиозных учебных заведениях.
Около половины госпитализированных с коронавирусом - ортодоксы. Хотя они составляют только 12% всего населения страны.
На 1 апреля в стране зафиксировано около 6000 случаев заболевания коронавирусом.
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“Потребовалось некоторое время, прежде чем ортодоксальное сообщество и раввины смогли осознать всю опасность положения” – рассказывает Янки Фарбер, репортер ортодоксального издания.
Как полиция и армия борются с теми, кто отказывается соблюдать карантин по религиозным соображениям - в видео Русской службы Би-би-си.
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1 апреля 2020