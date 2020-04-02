Почему мы должны оставаться дома? Простой ответ
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Почему мы должны оставаться дома? Простой ответ

Правительства России и большинства стран мира призывают граждан оставаться дома. С каждым днем меры становятся более строгими.

Например, Москве с 31 марта 2020 года жителям города можно выходить из дома только для того, чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью, пойти на работу (если они обязаны это делать), сходить в ближайший продуктовый магазин или в аптеку, вынести мусор или выгулять домашнее животное (но не дальше, чем в 100 метрах от дома).

Но почему оставаться дома - важно? Показываем в простой инфографике, как всеобщий карантин замедляет распространение вируса.

  • 2 апреля 2020
Go to next video: Как выглядит Москва - до и после введения карантина