День рождения в карантине: как устроить сюрприз не выходя из дома?

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День рождения в карантине: 76 незнакомцев поздравляют соседа
Жители Лос-Анджелеса Ханна Чанг и Джейсон Шилдс переехали в новую квартиру в многоэтажке незадолго до начала карантина. Из-за коронавируса пара продолжает сидеть дома, и Ханне пришлось найти способ устроить сюрприз для своего жениха в его день рождения не выходя из дома. Ей помогли соседи.
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2 апреля 2020
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