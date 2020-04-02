День рождения в карантине: как устроить сюрприз не выходя из дома?
Media playback is unsupported on your device
Видео

День рождения в карантине: 76 незнакомцев поздравляют соседа

Жители Лос-Анджелеса Ханна Чанг и Джейсон Шилдс переехали в новую квартиру в многоэтажке незадолго до начала карантина.   Из-за коронавируса пара продолжает сидеть дома, и Ханне пришлось найти способ устроить сюрприз для своего жениха в его день рождения не выходя из дома.   Ей помогли соседи.

  • 2 апреля 2020
Go to next video: Карантин в поле: как защитник природы защищает свою семью