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Видео
Подкаст "Что это было": когда закончится пандемия коронавируса?
Как коронавирус смог нанести такой урон человечеству, и когда это все кончится? Научный корреспондент Русской службы Би-би-си Николай Воронин изучил последние исследования мировых учёных и нашёл ответы на эти вопросы.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.
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2 апреля 2020
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