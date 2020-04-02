Подкаст “Что это было”: когда закончится пандемия коронавируса?
Media playback is unsupported on your device
Видео

Подкаст "Что это было": когда закончится пандемия коронавируса?

Как коронавирус смог нанести такой урон человечеству, и когда это все кончится? Научный корреспондент Русской службы Би-би-си Николай Воронин изучил последние исследования мировых учёных и нашёл ответы на эти вопросы.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.

  • 2 апреля 2020
Go to next video: Разделил ли коронавирус Европу? Как работают границы между странами ЕС