Разделил ли коронавирус Европу? Как работают границы между странами ЕС
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Разделил ли коронавирус Европу? Как работают границы между странами ЕС

С распространением коронавируса многие страны Европейского союза вновь ввели контроль на границе. А некоторые, как Дания и Литва, вообще закрыли ее.

Корреспондент Би-би-си Гейвин Ли отправился в путешествие по шенгенской зоне на автомобиле, чтобы узнать, насколько свободно сейчас можно перемещаться внутри ЕС.

  • 2 апреля 2020
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