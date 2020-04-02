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Разделил ли коронавирус Европу? Как работают границы между странами ЕС
С распространением коронавируса многие страны Европейского союза вновь ввели контроль на границе. А некоторые, как Дания и Литва, вообще закрыли ее.
Корреспондент Би-би-си Гейвин Ли отправился в путешествие по шенгенской зоне на автомобиле, чтобы узнать, насколько свободно сейчас можно перемещаться внутри ЕС.
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2 апреля 2020
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