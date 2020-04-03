Стрижка на улице и любимая лапша: Ухань возвращается к жизни
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Жизнь после карантина. Как выглядит Ухань после снятия жестких ограничений

Китайский город Ухань, который два месяца провел на строгом карантине из-за вспышки коронавируса, постепенно возвращается к обычной жизни.

Людям позволено выходить на улицу, в городе открываются магазины и парикмахерские. Однако многие ограничения все еще остаются в силе.

По официальным данным китайских властей, в городе от вируса умерло больше 2,5 тыс. человек. Но многие западные эксперты сомневаются в этой цифре и говорят, что настоящее число жертв выше.

  • 3 апреля 2020
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