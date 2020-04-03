"Мы боимся, но помогаем всем". Врачи из Нью-Йорка о борьбе с Covid-19 в США
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"Мы боимся, но помогаем всем". Врачи из Нью-Йорка о борьбе с Covid-19 в США

США удерживают первое место по количеству заражений коронавирусом в мире. Эпицентр пандемии в Нью-Йорке, где число людей с Covid-19 превысило 50 тысяч.

Больницы переполнены и некоторые медики жалуются на нехватку защитных средств и оборудования.

Русскоговорящие врачи из Нью-Йорка рассказали Русской службе Би-би-си хватит ли запасов на всех и справится ли город с эпидемией.

  • 3 апреля 2020
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