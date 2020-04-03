Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
"Мы боимся, но помогаем всем". Врачи из Нью-Йорка о борьбе с Covid-19 в США
США удерживают первое место по количеству заражений коронавирусом в мире. Эпицентр пандемии в Нью-Йорке, где число людей с Covid-19 превысило 50 тысяч.
Больницы переполнены и некоторые медики жалуются на нехватку защитных средств и оборудования.
Русскоговорящие врачи из Нью-Йорка рассказали Русской службе Би-би-си хватит ли запасов на всех и справится ли город с эпидемией.
-
3 апреля 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне