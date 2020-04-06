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Пока все дома: животные выходят на опустевшие улицы городов
Пумы, кролики, олени - это далеко не полный список животных, которых с началом карантина во многих странах стали замечать на улицах городов. Город Лландидно в Уэльсе "захватило" целое стадо диких коз.Би-би-си собрала подборку любопытствующих животных, вышедших к людям.
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6 апреля 2020
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