Пока все дома: животные выходят на опустевшие улицы городов
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Пока все дома: животные выходят на опустевшие улицы городов

Пумы, кролики, олени - это далеко не полный список животных, которых с началом карантина во многих странах стали замечать на улицах городов. Город Лландидно в Уэльсе "захватило" целое стадо диких коз.Би-би-си собрала подборку любопытствующих животных, вышедших к людям.

  • 6 апреля 2020
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