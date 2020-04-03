Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Трамп о Covid-19. Как президент США противоречил сам себе
Дональд Трамп говорит очень уверенно, что не мешает ему противоречить самому себе.
Русская служба Би-би-си собралиавысказывания американского президента, чтобы посмотреть, как менялось его отношение к пандемии Covid-19.
Что он говорил о социальном дистанцировании, о том, чем коронавирус похож на обычный грипп, и когда все это закончится.
-
3 апреля 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне