Трамп о Covid-19. Тогда и сейчас
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Трамп о Covid-19. Как президент США противоречил сам себе

Дональд Трамп говорит очень уверенно, что не мешает ему противоречить самому себе.

Русская служба Би-би-си собралиавысказывания американского президента, чтобы посмотреть, как менялось его отношение к пандемии Covid-19.

Что он говорил о социальном дистанцировании, о том, чем коронавирус похож на обычный грипп, и когда все это закончится.

  • 3 апреля 2020
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