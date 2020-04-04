Лондон на карантине. Видеоблог, часть 2
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Лондон на карантине. Видеоблог Бена Тавенера, часть 2

Жители Великобритании живут на карантине с 24 марта. С тех пор жизнь в этой стране сильно изменилась.

Гражданам разрешено выходить из дома только в ограниченных целях, полицейских уполномочили выписывать штрафы праздно шатающимся.

За это время тысячи британцев заразились коронавирусом (в том числе принц Чарльз, Борис Джонсон и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок). Число умерших от Covid-19 в Великобритании не перестает расти.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер ведет видеоблог о жизни в Британии по новым правилам.

Первую часть вы можете посмотреть здесь.

  • 4 апреля 2020
Go to next video: Лондон под карантином. Вторая часть видеоблога