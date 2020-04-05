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"Лучшие дни возвратятся, мы снова встретимся". Обращение Елизаветы II в связи с Covid-19
Королева Великобритании в специальном телеобращении в связи с коронавирусом вспомнила времена Второй мировой войны.
Елизавета II несколько раз поблагодарила врачей, волонтеров и тех, кто просто остается дома, испытывая горести разлуки с близкими.
Королева за время своего правления четыре раза выступала с экстренными обращениями: по поводу начала наземной кампании в Ираке в 1991 году; смерти Дианы, принцессы Уэльской; смерти королевы-матери; а также с краткой благодарственной речью по случаю окончания празднования бриллиантового юбилея королевы.
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5 апреля 2020
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