Коронавирус: почему в Швеции не вводят карантин?
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Коронавирус: почему в Швеции не вводят карантин?

Швеция остается одной из немногих стран, которые до сих пор не ввели жесткий карантин из пандемии коронавируса. В стране работают кафе, на улицах по выходным много людей.

Правительство считает, что введение карантина может принести больший вред.

Чем власти объясняют такое решение, и как изменилась жизнь в стране за последний месяц? Рассказывают жители Стокгольма.

  • 6 апреля 2020
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