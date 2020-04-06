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Коронавирус: почему в Швеции не вводят карантин?
Швеция остается одной из немногих стран, которые до сих пор не ввели жесткий карантин из пандемии коронавируса. В стране работают кафе, на улицах по выходным много людей.
Правительство считает, что введение карантина может принести больший вред.
Чем власти объясняют такое решение, и как изменилась жизнь в стране за последний месяц? Рассказывают жители Стокгольма.
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6 апреля 2020
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