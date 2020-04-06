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Парки, стадионы, выставочные залы. Что еще превращают в госпитали из-за коронавируса?
По всему миру из-за коронавируса переоборудуют здания под временные госпитали.
В Лондоне для этого переделали выставочный центр. На площади около 80 тысяч квадратных метров можно будет разместить до 4000 пациентов.
Стадион Маракана в Рио-де-Жанейро принимал Чемпионат мира по футболу и Олимпийские игры. Теперь на поле поместятся 400 коек.
В Нью-Йорке 350 человек разместят на кортах, где обычно проходит Открытый чемпионат США по теннису.
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6 апреля 2020
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