Полиция в Индии переоделась в форму коронавируса
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Полиция в Индии переоделась в форму коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса в Индии объявили "абсолютный карантин”. Он распространяется все население страны, то есть на 1,3 миллиарда человек.

Новая экипировка, изображающая коронавирус, должна напомнить людям о необходимости оставаться дома и соблюдать социальную дистанцию.

Однако полиция применяет и гораздо более жесткие методы: некоторых нарушителей избивают палками.

В Индии зафиксировано 4300 случаев заражения Covid-19, более ста человек погибли.

  • 7 апреля 2020
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