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Полиция в Индии переоделась в форму коронавируса
Из-за эпидемии коронавируса в Индии объявили "абсолютный карантин”. Он распространяется все население страны, то есть на 1,3 миллиарда человек.
Новая экипировка, изображающая коронавирус, должна напомнить людям о необходимости оставаться дома и соблюдать социальную дистанцию.
Однако полиция применяет и гораздо более жесткие методы: некоторых нарушителей избивают палками.
В Индии зафиксировано 4300 случаев заражения Covid-19, более ста человек погибли.
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7 апреля 2020
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