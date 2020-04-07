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Как менялось отношение Бориса Джонсона к эпидемии коронавируса
Бориса Джонсона перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии.
О том, что премьер-министр Британии заболел коронавирусом, стало известно 27 марта. Через несколько дней его госпитализировали.
Эпидемию коронавируса Борис Джонсон не сразу стал воспринимать всерьез. Вот как менялось мнение премьер-министра.
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7 апреля 2020
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