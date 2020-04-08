"Коронавирус - испытание для вашего поколения". Люди старшего поколения о самоизоляции
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"Коронавирус - испытание для вашего поколения". Люди старшего поколения о самоизоляции в разных странах мира

Во время пандемии короновируса всем приходится кардинально менять образ жизни. Изоляция - тяжелое испытание для любого из нас.

Тяжелее всем людям пожилого и старшего поколения, которые должны отказаться от компании самих близких.

Русская служба Би-би-си связалась с некоторыми представителями старшего поколения в разных странах мира и поинтересовалась, как они переносят самоизоляцию.

  • 8 апреля 2020
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