Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
"Коронавирус - испытание для вашего поколения". Люди старшего поколения о самоизоляции в разных странах мира
Во время пандемии короновируса всем приходится кардинально менять образ жизни. Изоляция - тяжелое испытание для любого из нас.
Тяжелее всем людям пожилого и старшего поколения, которые должны отказаться от компании самих близких.
Русская служба Би-би-си связалась с некоторыми представителями старшего поколения в разных странах мира и поинтересовалась, как они переносят самоизоляцию.
-
8 апреля 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне