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День в реанимации: как работают врачи в Лондоне
Отделения больницы Университетского колледжа Лондона переоборудовали под палаты для больных коронавирусом. Многие из пациентов – в тяжелом состоянии. Врачи говорят, что вирус в организме человека развивается очень быстро, а в реанимацию попадают люди разного возраста и не всегда с проблемами со здоровьем.
Корреспондент Би-би-си провел один день в палате интенсивной терапии и поговорил с медиками.
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8 апреля 2020
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