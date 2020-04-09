Коронавирус: как помочь болеющим близким дома
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Коронавирус: как помочь болеющим близким дома

Пациенты с легкими симптомами коронавируса - продолжительный кашель или температура выше 37,8 °С - должны как минимум семь дней оставаться дома. Такой совет дает национальная служба здравоохранения Англии.

Если симптомы ухудшаются или не исчезают через неделю, то человеку следует обратиться в местную медицинскую службу.

Но как помочь близкому человеку в домашних условиях?

Вот какие советы дают в Великобритании тем, кто ухаживает за пациентами на дому.

  • 9 апреля 2020
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