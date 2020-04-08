"Зараза коронавирусная": Путин сравнил Covid-19 с половцами и печенегами
Владимир Путин вновь обратился к россиянам в связи с эпидемией коронавируса. На этот раз - в ходе вступительной речи на совещании с главами регионов страны.
"Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем", - сказал Путин.
Президент также заявил, что определяющими в ситуации с распространением коронавируса в России будут "ближайшие две-три недели”, и анонсировал новые меры поддержки экономики и граждан страны.
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8 апреля 2020
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