"Слуцк" не сдается!": как коронавирус помог футболистам из Беларуси
Болельщики со всего мира следят за белорусским чемпионатом по футболу из-за отсутствия альтернативы: игры в других странах приостановлены из-за пандемии коронавируса. Фаворитом у иностранцев стала команда из небольшого районного центра – ФК «Слуцк».
В этом сезоне клуб остался без основного спонсора и оказался в сложном финансовом положении – город может лишиться главной команды и футбольной школы, в которой занимается около 250 детей.
Изначально англоязычных любителей футбола привлекло название клуба, созвучное с английским словом, обозначающим девушек лёгкого поведения. Но теперь, узнав о тяжелом финансовом положении СФК «Слуцк», иностранные болельщики решили всерьез поддержать "Слуцк" и запустили кампанию по сбору средств на помощь клубу.
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9 апреля 2020