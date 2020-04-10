"Я была в джунглях и не знала, что все так серьезно". Как добраться домой во время эпидемии?
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"Я была в джунглях и не знала, что все так серьезно". Как добраться домой во время эпидемии?

Пандемия коронавируса застала украинскую путешественницу и тревел-блогера Дарью Крутенюк в глубине джунглей Боливии. Вернувшись в цивилизацию - небольшой боливийский городок - она поняла, что мир за три недели ее отсутствия сильно изменился и ей нужно выбираться домой.

Путь из боливийского Рурренабаке в родную Винницу занял четыре дня и стоил путешественнице 1,5 тыс. долларов.

Свои приключения Дарья снимала на телефон и поделилась историей с Би-би-си.

  • 10 апреля 2020
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