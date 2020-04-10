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Подкаст "Что это было". Как мэрия следит за москвичами во время пандемии?
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичные системы слежения позволяют выписывать нарушителям карантина штрафы, "не выходя из кабинета". Как мэрия следит за москвичами и что она о них знает? Объясняет корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Захаров.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.
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10 апреля 2020
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