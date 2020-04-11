Лондон на карантине. Видеоблог, часть 3

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Лондон на карантине, часть 3: сотни умерших, Джонсон в реанимации, обращение королевы
Вторая неделя карантина в Лондоне стала драматической: каждый день от коронавируса стали умирать сотни людей, королева экстренно обратилась к подданным, а премьер-министр Борис Джонсон оказался в реанимации с Covid-19.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер рассказывает о жизни британцев в карантинные времена и о том, как они воспринимают поток негативных новостей о коронавирусе.
Предыдущие серии влога вы можете посмотреть здесь (1) и здесь (2).
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11 апреля 2020
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