Лондон на карантине. Видеоблог, часть 3
Media playback is unsupported on your device
Видео

Лондон на карантине, часть 3: сотни умерших, Джонсон в реанимации, обращение королевы

Вторая неделя карантина в Лондоне стала драматической: каждый день от коронавируса стали умирать сотни людей, королева экстренно обратилась к подданным, а премьер-министр Борис Джонсон оказался в реанимации с Covid-19.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер рассказывает о жизни британцев в карантинные времена и о том, как они воспринимают поток негативных новостей о коронавирусе.

Предыдущие серии влога вы можете посмотреть здесь (1) и здесь (2).

  • 11 апреля 2020
Go to next video: Лондон на карантине. Видеоблог, часть 1