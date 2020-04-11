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Виртуальные свидания с незнакомцами, друзья без штанов и занятие спортом по зуму. Карантин кардинально изменил наше общение, полностью перенеся его в онлайн.

Журналистка Русской службы Би-би-си Злата Онуфриева находится в изоляции почти месяц. Все это время она пробует сохранить социальную жизнь хотя бы в интернете.