"Нас будут убивать". В колонии Ангарска начался бунт
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"Нас будут убивать". В колонии Ангарска начался бунт

В ИК-5 в Ангарске, Иркутская область, произошел бунт. На территории колонии горят производственные цеха.

По версии властей, ранее один из заключенных не подчинился требованиям сотрудников колонии. Один представитель ФСИН пострадал, а несколько заключенных нанесли себе телесные повреждения.

Правозащитники заявляют, что причиной бунта стало избиение заключенного сотрудниками ИК-5. По словам самих заключенных, они ранили себя в знак протеста против насилия со стороны сотрудников ФСИН.

  • 10 апреля 2020
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