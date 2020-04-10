Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
"Нас будут убивать". В колонии Ангарска начался бунт
В ИК-5 в Ангарске, Иркутская область, произошел бунт. На территории колонии горят производственные цеха.
По версии властей, ранее один из заключенных не подчинился требованиям сотрудников колонии. Один представитель ФСИН пострадал, а несколько заключенных нанесли себе телесные повреждения.
Правозащитники заявляют, что причиной бунта стало избиение заключенного сотрудниками ИК-5. По словам самих заключенных, они ранили себя в знак протеста против насилия со стороны сотрудников ФСИН.
-
10 апреля 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне