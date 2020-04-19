Пасха во время эпидемии: что происходило в храмах России и других стран
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Пасха во время эпидемии: что происходило в храмах России и других стран

В ночь на 19 апреля православные христиане отметили Пасху. Из-за эпидемии коронавируса многие храмы проводили службу без участия прихожан, транслируя богослужения онлайн.

Однако открывать ли храмы в Пасху, епархии в разных регионах решали самостоятельно. Поэтому в некоторых городах люди все-таки пришли на службы, а кое-где прихожане даже успели заранее освятить куличи.

Ранее патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома и не посещать церкви. Президент Владимир Путин в этом году также не посетил пасхальную службу.

  • 19 апреля 2020
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