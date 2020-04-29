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"Я сижу давнее, чем Путин": большое интервью Алексея Венедиктова
Алексей Венедиктов занимает пост главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" больше двадцати лет, с февраля 1998 года. В 2024 он, как и президент Путин, сможет вновь выдвинуться на новый срок.
В интервью корреспондентам Русской службы Би-би-си Сергею Горяшко и Светлане Рейтер Венедиктов ответил на вопросы об отношениях с властью и оппозицией, журналистике и руководстве радиостанцией, своей репутации и неформальных отношениях с подчиненными.
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29 апреля 2020
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