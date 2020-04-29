"Я сижу давнее, чем Путин": большое интервью Алексея Венедиктова

Как депутаты реагируют на рассказы о домогательствах Слуцкого

Уже три журналистки публично обвинили депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах. Мы спросили парламентариев о том, как следует реагировать на такие случаи. Ответил и сам Слуцкий.