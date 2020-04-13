Йога 60+ в эпоху коронавируса
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Йога 60+ в эпоху коронавируса

Московские пенсионеры, вынужденные соблюдать самоизоляцию из-за пандемии коронавируса, теперь могут заниматься йогой онлайн. Специальные занятия для пожилых ведет студентка Высшей школы экономики Мария Дзюбенко.

Как проходят классы и что о йоге думают ученики в возрасте, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.

  • 13 апреля 2020
Go to next video: "Я не боюсь коронавируса". Как и почему пенсионер из Киева занимается спортом во время пандемии