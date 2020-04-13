Йога 60+ в эпоху коронавируса

"Коронавирус - испытание для вашего поколения". Люди старшего поколения о самоизоляции

Люди старшего поколения оказались в изоляции из-за коронавируса не только в России, но и во многих странах мира. Они рассказали Русской службе Би-би-си, чем они занимаются в самоизоляции и чего боятся больше всего.