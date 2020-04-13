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Видео
Йога 60+ в эпоху коронавируса
Московские пенсионеры, вынужденные соблюдать самоизоляцию из-за пандемии коронавируса, теперь могут заниматься йогой онлайн. Специальные занятия для пожилых ведет студентка Высшей школы экономики Мария Дзюбенко.
Как проходят классы и что о йоге думают ученики в возрасте, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.
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13 апреля 2020
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