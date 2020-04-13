Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Истории туристов из России, которые застряли за границей из-за пандемии коронавируса
Из-за пандемии коронавируса домой не могут попасть десятки тысяч российских туристов.
Чтобы вернуть людей в Россию, власти организуют вывозные рейсы, но попасть на них удается далеко не всем. Некоторые туристы и вовсе решили дождаться окончания карантина вдалеке от дома.
Как проходит карантин для тех, кто застрял за границей, и что они делают, чтобы вернуться на родину, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.
-
13 апреля 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне