Уехать нельзя остаться
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Истории туристов из России, которые застряли за границей из-за пандемии коронавируса

Из-за пандемии коронавируса домой не могут попасть десятки тысяч российских туристов.

Чтобы вернуть людей в Россию, власти организуют вывозные рейсы, но попасть на них удается далеко не всем. Некоторые туристы и вовсе решили дождаться окончания карантина вдалеке от дома.

Как проходит карантин для тех, кто застрял за границей, и что они делают, чтобы вернуться на родину, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.

  • 13 апреля 2020
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