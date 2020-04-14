Коронавирус: как распознать фейки?

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В соцсетях и мессенджерах распространяется много информации о коронавирусе: методы лечения, меры предосторожности, профилактики и так далее. Значительная часть всего этого - фейки. Как узнать, чему можно верить, а чему нет? По подсчетам исследователей, одно сообщение, отправленное в группу WhatsApp из 20 человек, передается следующим 20 друзьям и знакомым и очень скоро его прочитают почти 3 млн человек.

Что делать, чтобы не распространять фейки о коронавирусе? Советы в видео Би-би-си.