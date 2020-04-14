"Поговорил с полицией на 15 тысяч". Как россиян штрафуют за нарушение самоизоляции
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"Поговорил с полицией на 15 тысяч". Как россиян штрафуют за нарушение самоизоляции

Число зараженных Covid-19 в России превысило отметку в 20 тысяч человек. За нарушение режима самоизоляции предусмотрены штрафы.

В разных регионах в связи с распространением коронавируса действуют разные правила. Кроме того ограничительные меры могут стремительно меняться. В Москве и еще нескольких регионах ввели пропускной режим.

Русская служба Би-би-си поговорила с одним из оштрафованных и адвокатами о том, как фиксируют нарушения самоизоляции и что делать, если вас остановила полиция.

  • 14 апреля 2020
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