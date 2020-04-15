Развлечение на карантине: француз проводит викторину для соседей

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Во время карантина комик и актер Ноам Картозо каждый вечер развлекает соседей игрой "Вопросы для балкона".

В викторине идет соревнование между соседями с четной стороны улицы и нечетной. В качестве призов ведущий раздает туалетную бумагу и макароны.

Картозо транслирует игры на своей странице в "Инстаграме", где один из эфиров набрал миллион просмотров.