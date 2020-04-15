Первый день пропускного режима в Москве: видео очередей и пробок
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Первый день пропускного режима в Москве: видео очередей и пробок

В Москве и Подмосковье начал действовать пропускной режим. Из-за того, что цифровые пропуска проверяют вручную, на въездах в Москву образовались пробки, а на входах в метро - очереди.

Сергей Собянин сообщил, что попросил начальника московского управления МВД по-другому организовать проверки.

"Очереди устранены. Работа нормализована. Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать", - написал мэр Москвы в своем "Твиттере".

  • 15 апреля 2020
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