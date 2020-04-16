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В Ставрополе прошел концерт на балконе. Дистанцию соблюдали не все
В Ставрополе, при поддержке администрации города, прошел концерт на балконе одной из многоэтажек в районе Перспективный. По задумке, люди должны были слушать музыку не выходя из квартир, но в итоге некоторое количество зрителей собралось и на улице. Социальную дистанцию они не соблюдали. Городская администрация пообещала провести опрос и после решить, где концерт пройдет в следующий раз.
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16 апреля 2020
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